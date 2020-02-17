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У "Слузі народу" очікують на новий орган з питань розвитку промисловості

Понеділок, 17 лютого 2020, 19:10
 

Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив очікує від уряду створення нової посади або окремого органу, який займатиметься розвитком промисловості.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наталуха повідомив, що міністр економіки підписав необхідні нормативні акти щодо запуску Експортно-кредитного агентства. 

"Найближчим часом ми очікуємо, що буде сформована відповідна конкурсна комісія, а також розпочата дискусія про необхідність створення окремого органу або призначення окремої посади, яка відповідатиме за промисловість", - заявив голова комітету на погоджувальній нараді в понеділок.

За його словами, цю пропозицію та кандидатів обговорюють.

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що його комітет закінчує розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу та податкову амністію.

"На виході у нас гральний бізнес, законопроект про ринки капіталу. Там податкова амністія. Також до другого читання готуються мікрокредитування і нова редакція фінансового лізингу", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо:

У Міністерстві економіки пояснили, що промисловість України скорочується протягом 7 місяців, зокрема, через зниження цін на метал у світі, зміцнення курсу гривні та додаткові санкції від РФ.

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Держрибагентство Мінекономторгівлі

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