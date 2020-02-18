"Доступні кредити 5-7-9%": У Мінфіні назвали регіон-лідер за отриманими кредитами
За перші два тижні на участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" надійшло 4020 заявок на загальну суму 2,04 млрд гривень, у категорії "отримані кредити" лідером є Вінницька область.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зазначається, що на спеціальне безоплатне навчання підприємництву зареєструвались 775 українців.
"Найбільше заявок було зареєстровано в Київській області - на суму 503,9 млн грн. На другому місці - Вінницька область - на суму 155 мільйонів.
Замикають трійку лідерів одесити: там подали заявок на участь в програмі на загальну суму 131,9 млн грн. Підприємці Львівщини лише трохи поступились "лідерам", вони надіслали заявок на участь в програмі на суму 130,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.
У категорії "отримані кредити" лідером є Вінницька область (3,8 млн грн). На другому місці з сумою 1,5 мільйона гривень - Житомирська та Львівська області. 1,3 млн грн отримали за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці Волині.
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Нагадуємо:
Протягом останніх 2 тижнів державні банки видали кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 27 мільйонів гривень.
Чотири державні банки - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Попередні заявки у Приватбанк на отриманя пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уже подали 9 279 підприємців і представників малого бізнесу.
3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.
24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.
За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.
5 банків зараз завершують підготовчі процедури і скоро будуть розглянуті радою Фонду розвитку підприємництва (виконавцем держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%") як потенційні уповноважені банки.
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