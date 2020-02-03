Як отримати "доступні кредити" під 5–9% річних

1 лютого стартувала державна програма підтримки мікро- та малого бізнесу "Доступні кредити 5–7–9%".

Це – ініціатива президента і один з пріоритетів у програмі діяльності уряду.

Підтримка буде надаватися за двома напрямами.

Перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті.

Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;

Другий – надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

Цей напрям ми збираємося запровадити найближчим часом і він надасть можливість широкому колу підприємців скористатися фінансуванням від банків, а банкам – можливість піти у сегмент, з яким до цього часу вони не працювали.

Важливо, що підприємець, який хоче взяти участь у програмі, повинен подати заявку не до Фонду, не до уряду, а саме до банку-учасника державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Уже підписано договори з Укргазбанком, Ощадбанком, Приватбанком та Укрексімбанком.

І це важливо, адже ми (держава) маємо виступити спостерігачами у процесі спілкування банків і підприємців з метою моніторингу ефективності програми.

Саме банк перевірятиме якість та достовірність наданої інформації, кредитну історію та відповідність потенційного позичальника критеріям програми. І саме банк прийматиме рішення, чи виділяти кредит.

Якщо банк відмовляє підприємцю через неякісну заявку або відсутність фінансових знань підприємця, підприємець матиме можливість покращити якість бізнес-плану самостійно, або пройти безкоштовне навчання, яке адмініструватиме Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, і повторно подати заявку.

Якщо рішення банку позитивне, то підприємець отримає позику на суму до 1,5 мільйона гривень на термін до 5 років за відсотковою ставкою 5, 7 або 9%, відповідно до умов програми.

Комісію банку обмежено сумою 1% від суми кредиту на весь строк його дії, у разі потреби надання гарантії комісія банку може збільшитися ще на 0,5 відсоткові пункти.

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Фонд розвитку підприємництва компенсуватиме банкам різницю між ставкою за кредитом для учасника програми та базовою ставку за кредитом, яка вже зараз буде на 7 в.п. нижчою за ринкову.

А це свідчить про те, що банки не будуть мати надприбутків від реалізації цієї програми. І вони свідомо на це йдуть.

Можна подумати, що подібні програми з низькою дохідністю будуть впроваджуватися державним банкам, але ні – ми вже зараз спілкуємося з великою кількістю приватних банків, у тому числі з іноземним капіталом.

Отже, всі учасники процесу реалізації програми усвідомлюють свою відповідальність за кінцевий результат, і це важливо. І це чудово.

Умови кредиту будуть зафіксовані в кредитному договорі.

У разі порушення умов договору позичальником особа позбавляється права на компенсацію різниці між пільговою та базовою ставкою за кредитом від Фонду розвитку підприємництва.

Наприклад, порушеннями умов кредитного договору банк вважатиме прострочку планового платежу за кредитом на термін понад 15 днів, вчинення шахрайських дій, подачу завідомо неправдивою інформації для отримання кредиту тощо.

Усе це регулярно буде контролювати банк і періодично перевірятиме Фонд.

Важливо, що позичальник, відповідно до умов програми, зобов'язується подавати щоквартальну звітність щодо кількості найманих працівників та ряду показників економічної діяльності.

Ця умова виникає з філософії програми підтримки підприємництва, адже створена вона за рахунок коштів платників податків, а тому кошти мають витрачатись ефективно та сприяти збільшенню кількості робочих місць.

Важливо підкреслити, що ця програма не стане історією про роздачу кредитів, де основним показником була би кількість виданих кредитів.

Ми прагнемо показати, яким чином кошти платників податків дозволяють трансформувати ліквідність банківської системи у робочі місця, модернізацію обладнання, зростання продуктивності праці та, як результат, структурні перебудови національної економіки у бік приватного підприємництва.