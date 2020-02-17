"Доступні кредити 5-7-9%": У Кабміні розповіли, скільки видали кредитів за 2 тижні

Протягом останніх 2 тижнів державні банки видали кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 27 мільйонів гривень.

Про це під час прес-брифінгу заявив міністр економіки Тимофій Милованов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Видали 27 мільйонів гривень кредитів протягом останніх двох тижнів. Незабаром ми очікуємо, що приватні банки до цієї програми приєднаються", - сказав міністр.

Загалом на програму дешевих кредитів у 2020 році передбачили 2 млрд грн.

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Нагадуємо:

Чотири державні банки - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Попередні заявки у Приватбанк на отриманя пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уже подали 9 279 підприємців і представників малого бізнесу.

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

5 банків зараз завершують підготовчі процедури і скоро будуть розглянуті радою Фонду розвитку підприємництва (виконавцем держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%") як потенційні уповноважені банки.