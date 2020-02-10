5 приватних банків долучаться до програми кредитів "5-7-9%"

5 банків зараз завершують підготовчі процедури і скоро будуть розглянуті радою Фонду розвитку підприємництва (виконавцем держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%") як потенційні уповноважені банки.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Також у відомстві прокоментували заяву голови правління Райффайзен Банк Аваль Олександра Писарука, щодо того, що Райффайзен хотів би долучитися до Програми, але "не отримав проекту договору з урядом".

На думку Мінфіну заява Писарука не зовсім коректна, адже рішення щодо долучення банків приймає фонд, а не Кабмін.

"Умови участі однакові для усіх банків, інформація про ці умови викладена у Порядку надання фінансової державної підтримки, який був затверджений постановою Кабміну", - пояснив директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслан Гашев.

За словами Гашева, робота щодо підписання договору на участь в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" з представниками Райффайзен Банк Аваль зокрема ведеться з 29 січня 2020 року.

"Ми надали всі необхідні пояснення про процедуру приєднання та ознайомили з умовами кредитування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Від Райффайзен Банк Аваль нам не надходило додаткових запитань чи коментарів про потребу в додаткових роз'ясненнях щодо програми чи умов участі в ній.

За наслідками проведеної Фондом та банком роботи 5 лютого Фонд надіслав Райффайзен Банку Аваль проект типового договору, перелік необхідних документів та детальну інформацію про Програму. Коментарів або заперечень до цих документів з боку банку до Фонду не надходило" - сказав Гашев.

Також за словами Гашева, Фонд буде радий вітати Райффайзен Банк Аваль і інші фінустанови серед уповноважених банків програми.

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Нагадуємо:

Чотири державні банки - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Попередні заявки у Приватбанк на отриманя пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уже подали 9 279 підприємців і представників малого бізнесу.

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

Економічна правда