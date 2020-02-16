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Новини вихідних: 12 мільярдів доларів від "заробітчан", страхова медицина та фонд для відновлення Донбасу

Неділя, 16 лютого 2020, 17:24

Про фонд для Донбасу. Президент Володимир Зеленський заявив, що для відновлення інфраструктури Донбасу створено фонд світового рівня.

Про житловий фонд. Депутатка Слуги народу і представник Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк заявила, що для заміни старого житла новим потрібні сотні років.

Про страхову медицину. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп від Слуги народу Михайло Радуцький розповів, що у 2023 році страхова медицина може почати працювати.

Про Brexit. Великобританія після виходу з ЄС вимагатиме від трудових мігрантів наявність трудової угоди та знання англійської.

Про "заробітчан". У 2019-му році обсяг приватних переказів в Україну становив майже 12 млрд дол.

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Донбас страхування Brexit

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Економічна правда
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