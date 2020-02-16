Новини вихідних: 12 мільярдів доларів від "заробітчан", страхова медицина та фонд для відновлення Донбасу

Про фонд для Донбасу. Президент Володимир Зеленський заявив, що для відновлення інфраструктури Донбасу створено фонд світового рівня.

Про житловий фонд. Депутатка Слуги народу і представник Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк заявила, що для заміни старого житла новим потрібні сотні років.

Про страхову медицину. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп від Слуги народу Михайло Радуцький розповів, що у 2023 році страхова медицина може почати працювати.

Про Brexit. Великобританія після виходу з ЄС вимагатиме від трудових мігрантів наявність трудової угоди та знання англійської.

Про "заробітчан". У 2019-му році обсяг приватних переказів в Україну становив майже 12 млрд дол.