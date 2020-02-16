У Слузі народу розповіли, коли в Україні запрацює страхова медицина

Джерело: Українська правда

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп від Слуги народу Михайло Радуцький розповів, що у 2023 році страхова медицина може почати працювати.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Медична страховка, за його словами, буде покривати те, що не увійшло в гарантований державою обсяг безоплатної медичної допомоги. Але для цього має бути дотримано кілька умов.

"Ми не говоримо, що ми скасуємо фінансові гарантії. Це universal coverage (універсальне покриття витрат пацієнта, гарантований мінімум безкоштовних медичних послуг). І він повинен бути. Всі країни за нього борються. Страховка покриватиме те, що не увійшло в гарантії. По-перше, ми повинні не помилитися. Ми повинні вибрати ту модель, яку ми фінансово і якісно можемо дозволити в Україні", — сказав Радуцький.

Необхідною умовою для запуску страхової медицини нардеп вважає також виведення зарплат українців з тіні.

"Ми зробимо все, щоб відсоток чорної зарплати був з кожним днем все меншим і меншим. І ми розглядаємо можливість написання закону і вибору моделі в цьому році. Але ми вважаємо, що економічно по офіційності зарплати ми вийдемо на можливість, щоб цей закон запрацював десь рік-два — десь 2023 рік. Це не обіцянка. Це плани", — резюмував голова парламентського комітету.

Нагадаємо:

Раніше ЕП розповідала, як працює страхова медицина.