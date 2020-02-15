Для відновлення Донбасу створено спеціальний фонд — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що для відновлення інфраструктури Донбасу створено фонд світового рівня.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Зеленський зазначив, фонд поєднуєватиме в собі два "вікна". Перше – для міжнародних партнерів, організацій та фундацій. Друге – для українського фонду, який залучатиме кошти приватного сектору та індивідуальних донорів.
За словами президента, основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проекти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найменш захищені верстви населення, подолання наслідків війни.
"Вперше такий фонд адмініструється спільно Світовим банком, Офісом Президента та урядом України", – наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, як зазначив президент, в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.
"Закликаю наших міжнародних партнерів долучатися й разом зі мною почати фандрайзинг для відновлення та реінтеграції Донбасу", – резюмував він.
Нагадаємо:
Український бізнесмен, власник групи DCH Олександр Ярославський заявляв, що готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво нового Донецького аеропорту після завершення процесу реінтеграції окупованих територій Донбасу в Україні.
Міністр економіки Тимофій Милованов оприлюднив статистику щодо втрат української економіки від агресії РФ та оцінку залишкової вартості об'єктів нерухомого держмайна на непідконтрольних територіях Донбасу та в анексованому Криму.
За його словами втрати української економіки від агресії РФ становлять від 50 до 150 мільярдів доларів.
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