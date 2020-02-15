Замінити все старе житло буде можливо через 200 років
Субота, 15 лютого 2020, 18:15
Депутатка Слуги народу і представник Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк заявила, що для заміни старого житла новим потрібні сотні років.
Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net.
Депутатка заявила, що середній термін життя будівлі - 50-70 років. А індекс заміщення старого житла новим в Україні становить 0,5% на рік, що є найнижчий показник в Європі.
Таким чином для повного оновлення житлового фонду, Україні знадобиться близько 200 років.
Нагадаємо:
Держфонд сприяння молодіжнму житловому будівництву у 2020 році планує створити електронний кабінет клієнта, а за 3-5 років - забезпечити доступним житлом не менше 50 тисяч сімей.
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