Замінити все старе житло буде можливо через 200 років

Джерело: Доступ до правди

Депутатка Слуги народу і представник Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк заявила, що для заміни старого житла новим потрібні сотні років.

Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net.

Депутатка заявила, що середній термін життя будівлі - 50-70 років. А індекс заміщення старого житла новим в Україні становить 0,5% на рік, що є найнижчий показник в Європі.

Таким чином для повного оновлення житлового фонду, Україні знадобиться близько 200 років.

Нагадаємо:

Держфонд сприяння молодіжнму житловому будівництву у 2020 році планує створити електронний кабінет клієнта, а за 3-5 років - забезпечити доступним житлом не менше 50 тисяч сімей.