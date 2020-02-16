Великобританія скорочуватиме кількість трудових мігрантів

Джерело: 24 канал

Великобританія після виходу з ЄС вимагатиме від трудових мігрантів наявність трудової угоди та знання англійської.

Про це пише Reuters.

Бритатія офіційно вийшла з Європейського Союзу наприкінці січня, але перехідний період діє до 31 грудня.

"Наша нова імміграційна система перекриє потік зарубіжної низькокваліфікованої робочої сили", - заявила міністр внутрішніх справ Приті Патель.

Вона зазначила, що з наступного року всім кваліфікованим працівникам потрібно буде заробити достатньо "балів" для роботи у Великобританії. Їм потрібно буде розмовляти англійською мовою, мати стабільну роботу та відповідати вимогам зарплати, оскільки вона встановлює правила пост-Brexit наступного року.

У виданні пишуть, що деякі опозиційні політики стверджують, що обмеження на імміграцію можуть завдати шкоди державним службам, таким як Національна служба охорони здоров'я, яка в певних районах покладається на громадян ЄС, які працюють медсестрами та лікарями.

Уряд зазначив, що присудить додаткові "бали" тим, хто працює в секторах, де є дефіцит кваліфікацій.

Лондон та Брюссель витратять цей рік на переговори щодо угоди після Brexit, яка набуде чинності 1 січня.

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