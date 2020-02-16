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12 млрд доларів перевели "заробітчани" в Україну

Неділя, 16 лютого 2020, 15:10
 
Джерело:Економічна правда

У 2019-му році обсяг приватних переказів в Україну становив майже $12 млрд дол. 

Такі попередні оцінки повідомили в Національному банку.

Ці дані включають інформацію про перекази, здійснені через банки, системи переказу коштів, карткові платіжні системи та поштові відділення, а також неформальниі канали.

Перекази в 2018 році оцінювались в $11 млрд.

Перекази із України за кордон в 2019 році становили майже $0,6 млрд у еквіваленті.

З них через системи переказу коштів надійшло в Україну майже $2,3 млрд, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну.

А з України – майже $0,4 млрд, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином:

в Україну:

  • із США – 18%;
  • з Ізраїлю – 14%;
  • з Італії – 9%;
  • із Росії – 7%;
  • із Польщі – 7%;
  • з інших 219 країн – 45%;

з України:

  • до Росії – 31%;
  • до Грузії – 11%;
  • до Азербайджану – 6%;
  • до Китаю – 5%;
  • до Узбекистану – 5%;
  • до інших 195 країн – 42%.

Нагадаємо:

Раніше ЕП розповідала про портрет українського "заробітчанина": освіта, вік, регіони.

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