12 млрд доларів перевели "заробітчани" в Україну
У 2019-му році обсяг приватних переказів в Україну становив майже $12 млрд дол.
Такі попередні оцінки повідомили в Національному банку.
Ці дані включають інформацію про перекази, здійснені через банки, системи переказу коштів, карткові платіжні системи та поштові відділення, а також неформальниі канали.
Перекази в 2018 році оцінювались в $11 млрд.
Перекази із України за кордон в 2019 році становили майже $0,6 млрд у еквіваленті.
З них через системи переказу коштів надійшло в Україну майже $2,3 млрд, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну.
А з України – майже $0,4 млрд, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.
У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином:
в Україну:
- із США – 18%;
- з Ізраїлю – 14%;
- з Італії – 9%;
- із Росії – 7%;
- із Польщі – 7%;
- з інших 219 країн – 45%;
з України:
- до Росії – 31%;
- до Грузії – 11%;
- до Азербайджану – 6%;
- до Китаю – 5%;
- до Узбекистану – 5%;
- до інших 195 країн – 42%.
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