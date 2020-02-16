12 млрд доларів перевели "заробітчани" в Україну

Джерело:Економічна правда

У 2019-му році обсяг приватних переказів в Україну становив майже $12 млрд дол.

Такі попередні оцінки повідомили в Національному банку.

Ці дані включають інформацію про перекази, здійснені через банки, системи переказу коштів, карткові платіжні системи та поштові відділення, а також неформальниі канали.

Перекази в 2018 році оцінювались в $11 млрд.

Перекази із України за кордон в 2019 році становили майже $0,6 млрд у еквіваленті.

З них через системи переказу коштів надійшло в Україну майже $2,3 млрд, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну.

А з України – майже $0,4 млрд, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином:

в Україну:

із США – 18%;

з Ізраїлю – 14%;

з Італії – 9%;

із Росії – 7%;

із Польщі – 7%;

з інших 219 країн – 45%;

з України:

до Росії – 31%;

до Грузії – 11%;

до Азербайджану – 6%;

до Китаю – 5%;

до Узбекистану – 5%;

до інших 195 країн – 42%.

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