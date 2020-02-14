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Новини 14 лютого: уповільнення економіки, Вітренко проти "Нафтогазу" та депозитна ставка у 1%

П'ятниця, 14 лютого 2020, 21:00
 
Джерело: Економічна правда

Про позов Вітренко. Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Про Ахметова. Суд зобов'язав компанію "ЕСУ" Ріната Ахметова заплатити державному Укрексімбанку 2,7 мільярда гривень у справі щодо прострочених облігацій.

Про уповільнення економіки. Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року. У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1% Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що у четвертому кварталі 2019 року економіка уповільнилася через тенденції на зовнішніх ринках, теплу погоду та проблеми з логістикою.

Про ставку по депозитам. Національний банк очікує зниження ставок за депозитами в 2020 році до 1% у валюті і нижче 10% у гривні за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Про зарплату директора ОПЗ. Наглядова рада Одеського припортового заводу задовольнила звернення новопризначеного в. о. директора ОПЗ Миколи Синиці знизити зарплатню з 650 тисяч гривень до 65 тисяч гривень на місяць.

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Економічна правда

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Нафтогаз України Ахметов ДФС Мінекономторгівлі

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