Директору ОПЗ дозволили знизити зарплату в 10 разів і пообіцяли бонуси
Наглядова рада Одеського припортового заводу задовольнила звернення новопризначеного в. о. директора ОПЗ Миколи Синиці знизити зарплатню з 650 тисяч гривень до 65 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляє ФДМУ.
"Мотивація директора повинна корелюватися з показниками прибутковості, а також підвищенням вартості підприємства.
Керівник підприємства, яке визначено до приватизації повинен також мати бонус за результатом прозорого конкурсу та залучення ефективного інвестора", - йдеться у повідомленні Фонду.
Також повідомляється, що для Синиці буде впроваджуватися надбавка за особливий характер роботи та встановлена премія в залежності від результатів ефективності підприємства.
Нагадуємо:
В середу в.о. голови правління Одеського припортового заводу Микола Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради держпідприємства з проханням про зменшення заробітної плати у 10 разів.
Синиця вважає, що фінансовий стан ОПЗ не дозволяє на поточний час виплачувати йому зарплату, встановлену контрактом.
Синиця упродовж останніх кількох років обіймав посаду виконувача обов’язків "Українського державного аерогеодезичного підприємства".
Згідно з його декларацією на цій посаді, окрім "Тандем-Д", він володіє ще кількома фірмами.
Також йому належить торгова марка мережі ресторанів "Два гуся". Микола Синиця у 2019 році балотувався до Верховної Ради від "Свободи".
"Слідство.Інфо" з посиланням на публічні реєстри повідомляло, що фірму нового виконувача обов’язки голови правління "Одеського припортового заводу" Миколи Синиці підозрюють у фінансових оборудках і ухиленні від сплати податків, сам в.о від неї відхрещується.
Кабмін призначив Миколу Синицю в.о. голови правління ОПЗ 24 січня 2020 року.
Економічна правда
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