Всі розділи
Укр / Рус

Директору ОПЗ дозволили знизити зарплату в 10 разів і пообіцяли бонуси

П'ятниця, 14 лютого 2020, 15:26
 

Наглядова рада Одеського припортового заводу задовольнила звернення новопризначеного в. о. директора ОПЗ Миколи Синиці знизити зарплатню з 650 тисяч гривень до 65 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє ФДМУ.

"Мотивація директора повинна корелюватися з показниками прибутковості, а також підвищенням вартості підприємства.

Керівник підприємства, яке визначено до приватизації повинен також мати бонус за результатом прозорого конкурсу та залучення ефективного інвестора", - йдеться у повідомленні Фонду.

Також повідомляється, що для Синиці буде впроваджуватися надбавка за особливий характер роботи та встановлена премія в залежності від результатів ефективності підприємства.

Нагадуємо:

В середу в.о. голови правління Одеського припортового заводу Микола Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради держпідприємства з проханням про зменшення заробітної плати у 10 разів.

Синиця вважає, що фінансовий стан ОПЗ не дозволяє на поточний час виплачувати йому зарплату, встановлену контрактом.

Синиця упродовж останніх кількох років обіймав посаду виконувача обов’язків "Українського державного аерогеодезичного підприємства".

Згідно з його декларацією на цій посаді, окрім "Тандем-Д", він володіє ще кількома фірмами.

Також йому належить торгова марка мережі ресторанів "Два гуся". Микола Синиця у 2019 році  балотувався до Верховної Ради від "Свободи".

"Слідство.Інфо" з посиланням на публічні реєстри повідомляло, що фірму нового виконувача обов’язки голови правління "Одеського припортового заводу" Миколи Синиці підозрюють у фінансових оборудках і ухиленні від сплати податків, сам в.о від неї відхрещується.

Кабмін призначив Миколу Синицю в.о. голови правління ОПЗ 24 січня 2020 року.

Економічна правда



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ОПЗ Фонд держмайна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новий керівник ОПЗ просить знизити йому зарплату у 10 разів 12 лютого 2020, 17:28
Прем'єр про приватизацію ОПЗ і "Центренерго": У нас є чіткий план 10 лютого 2020, 12:02
Голові Фонду держмайна пропонували 5 мільйонів доларів за призначення голови ОПЗ 30 січня 2020, 12:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!