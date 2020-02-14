Директору ОПЗ дозволили знизити зарплату в 10 разів і пообіцяли бонуси

Наглядова рада Одеського припортового заводу задовольнила звернення новопризначеного в. о. директора ОПЗ Миколи Синиці знизити зарплатню з 650 тисяч гривень до 65 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє ФДМУ.

"Мотивація директора повинна корелюватися з показниками прибутковості, а також підвищенням вартості підприємства.

Керівник підприємства, яке визначено до приватизації повинен також мати бонус за результатом прозорого конкурсу та залучення ефективного інвестора", - йдеться у повідомленні Фонду.

Також повідомляється, що для Синиці буде впроваджуватися надбавка за особливий характер роботи та встановлена премія в залежності від результатів ефективності підприємства.

Нагадуємо:

В середу в.о. голови правління Одеського припортового заводу Микола Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради держпідприємства з проханням про зменшення заробітної плати у 10 разів.

Синиця вважає, що фінансовий стан ОПЗ не дозволяє на поточний час виплачувати йому зарплату, встановлену контрактом.

Синиця упродовж останніх кількох років обіймав посаду виконувача обов’язків "Українського державного аерогеодезичного підприємства".

Згідно з його декларацією на цій посаді, окрім "Тандем-Д", він володіє ще кількома фірмами.

Також йому належить торгова марка мережі ресторанів "Два гуся". Микола Синиця у 2019 році балотувався до Верховної Ради від "Свободи".

"Слідство.Інфо" з посиланням на публічні реєстри повідомляло, що фірму нового виконувача обов’язки голови правління "Одеського припортового заводу" Миколи Синиці підозрюють у фінансових оборудках і ухиленні від сплати податків, сам в.о від неї відхрещується.

Кабмін призначив Миколу Синицю в.о. голови правління ОПЗ 24 січня 2020 року.

Економічна правда





