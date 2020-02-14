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Ставки за депозитами знизяться до 1% у валюті і це буде шок – НБУ

П'ятниця, 14 лютого 2020, 11:05
 

Національний банк очікує зниження ставок за депозитами в 2020 році до 1% у валюті і нижче 10% у гривні за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом, що може призвести до чергових демонстрацій під стінами центробанку.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року був шок через те, що гривня виросла. У цьому році.., якщо у нас все буде нормально з МВФ, буде ще один шок – будуть демонстрації під Національним банком, оскільки люди будуть отримувати за депозитами у валюті до 1%, а по гривні – нижче 10%", – сказав Чурій.

Член правління НБУ також зазначив, що при цьому зниження ставок за депозитами позитивно відіб'ється на українській економіці в цілому.

Нагадуємо:

Державний Ощадбанк заявив про друге у 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб на тлі зниження Нацбанком облікової ставки до 11%.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року - це на 2,5 процентних пункта менше від попереднього значення ставки.

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