Укрексімбанк відсудив у компанії Ахметова 2,7 мільярда

Суд зобов'язав компанію "ЕСУ" Ріната Ахметова заплатити державному Укрексімбанку 2,7 мільярда гривень у справі щодо прострочених облігацій.

Про це повідомляє FinClub.

Господарський суд Києва 23 січня частково задовольнив позов Укрексімбанку до ТОВ "ЕСУ" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 2,73 млрд грн заборгованості за облігаціями, що були випущені в 2013 році та мали бути погашені в березні 2017 року.

У межах цього спору суд ще в 2017 році арештував 92,79% акцій "Укртелекому", які належать ТОВ "ЕСУ" (кінцевий бенефіціар – Рінат Ахметов).

У березні 2017 року "ЕСУ" мало погасити облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього (тобто допустило дефолт).

Нагадуємо:

Ще в 2015 році Укртелеком взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощаду і Укрексімбанку) облігацій своєї материнської компанії ЕСУ (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив - Трімоб, тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня.

Що стосується самої ЕСУ, то вона теж не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації Укртелекому в 2011 році. Укрексім подав на неї до суду, зажадавши повернення 2,8 млрд гривень боргу.

Раніше ексгенеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.

19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" з компанією "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" у державну власність.

У Фонді держмайна повідомили, що компанія "ЕСУ" не виконала свої зобов'язання щодо інвестування 450 мільйонів доларів протягом 5 років у розвиток підприємства, через що фондом був ініційований позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій "Укртелекому".

За рішенням суду з рахунків "ЕСУ" має бути стягнена пеня в розмірі 2,171 мільярда гривень, нарахована за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій "Укртелекому".

12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії "ЕСУ" на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність повернуто компанія-оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком".

Фонд держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій Укртелекому українській "дочці" австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд гривень.

Потім ЕСУ перепродала цей актив групі СКМ Ріната Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано.

Він придбав у EPIC 100% акцій компанії UА Тelecominvest Limited, якій належать корпоративні права українського ТОВ "ЕСУ".

Остання компанія була безпосереднім власником Укртелекому, контролюючи майже 93% акцій компанії.

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