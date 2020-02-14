Вітренко подав до суду через невиплату премії "Нафтогазом"

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Про це він заявив в ефірі програми "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вимагаю виконання "Нафтогазом" зобов'язань за трудовим договором – виплати зарплати. Ця премія – частина зарплати за українським законодавством, вона прописана в моєму трудовому договорі і тому повинна була автоматично бути виплачена 30 грудня", – сказав він.

Вітренко пояснив, що раніше пропонував керівництву компанії країни варіанти щодо цієї премії, проте будь-яка реакція на них відсутня.

"Я сподіваюся, що рішення буде справедливим, ніхто туди (в суд – ред.) телефонувати не буде", – зазначив виконавчий директор.

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Вітренко звернувся до голови правління компанії Андрія Коболєва із заявою щодо невиконання "Нафтогазом" трудових контрактів та порушення трудового законодавства.

У середині січня Вітренко запропонував політичному керівництву віддати премію безпосередньо українцям, "заради яких досягав я таких екстраординарних результатів".

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд звернувся до кожної наглядової ради держпідприємств із проханням утриматися від виплат великих премій.

Уряд веде переговори із наглядовими радами, щоб вирішити питання премій за уже підписаними контрактами.

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