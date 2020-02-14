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Зростання ВВП на кінець 2019 року уповільнилося з 4,1 до 1,5% — Держстат

П'ятниця, 14 лютого 2020, 16:24
 
Держстат

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року. 

Таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

Нагадуємо:

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

У Нацбанку очікують, що економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.

У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.





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ВВП Держстат

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