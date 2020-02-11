У Києва просять 700 мільйонів за цех "Більшовика", знесення якого необхідне для добудови Шулявського мосту

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Фонд держмайна оцінює вартість п’ятого цеху Першого київського машинобудівного заводу у майже 700 мільйонів гривень. Київська міська державна адміністрація повинна викупити цю нерухомість, щоб добудувати Шулявський шляхопровід.

Про це заявив перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв’ю Економічній правді.

"Розвалити аварійну будівлю (заводський цех. — ЕП), зробити там благоустрій, побудувати один заїзд — це робиться достатньо швидко. Це якщо нам вдасться домовитися з Фондом державного майна щодо п'ятого цеху заводу "Більшовик", – заявив Поворозник.

За його словами, Фонд держмайна просить за цех майже 700 мільйонів гривень.

"На нашу думку, це дуже завищена цифра. Ми не хочемо нічого задарма, і в той же час не хочемо ні за що переплачувати. Технічний стан і вартість будівлі має оцінити експерт", – сказав Поворозник.

"Ми бачимо спробу оцінити цей об'єкт захмарними цифрами з урахуванням укладених орендних договорів з компаніями, що торгують в цеху секонд-хендом. Тобто з урахуванням потенційно недоотриманого прибутку від оренди майна", – додав він.

Водночас Поворозник запевнив, що в кошторисну вартість розв’язки ця сума не входить.

"Київська міська рада вже вирішила викупити це приміщення для громадських потреб за реальну ціну. Майже 700 млн — завищена сума, враховуючи, що земля під об'єктом належить громаді", – заявив перший заступник голови КМДА.

"Передостанні перемовини давали оптимізм. Останні розмови — надія є, але вона стає трошечки туманною. За такі цифри купувати приміщення цеху, що розвалюється, для мене абсурдно. Але ми в процесі переговорів", – запевнив чиновник.

Також Поворозник розповів про готовність метро на Виноградар, зростання вартості реконструкції Шулявського шляхопроводу, метро на Троєщину та можливість запуску трамтрейну.

Детальніше читайте в інтерв’ю: Перший заступник Кличка: Про Шулявку, метро на Виноградар та Подільський міст

Олександр Колесніченко, ЕП