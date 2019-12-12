Київрада дозволила викупити цех, який заважає добудувати Шулявський міст
Депутати Київської міської ради прийняли рішення, яке дозволить викупити цех № 5 колишнього заводу Більшовик, щоб добудувати Шулявський шляхопровід.
Про це повідомили у Київраді передає НВ.
Після викупу корпус знесуть, а на його місці збудуть з'їзди з проспекту Перемоги на вулицю Вадима Гетьмана та з вулиці Олександра Довженка на проспект Перемоги.
Викупну ціну об'єкта назвуть після проведення експертного оцінювання з урахуванням вартості будівлі, обладнання та втраченої вигоди. Власник матиме право прийняти її чи оскаржити.
"Мова про викуп цеху № 5 колишнього заводу Більшовик триває щонайменше з 2012 року. І зараз, коли будівництво Шулявського шляхопроводу виходить на фінішну пряму і починається спорудження лівоповоротних і правоповоротних з'їздів, це питання потрібно вирішувати остаточно", — заявив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.
Нагадуємо:
10 жовтня Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що вартість будівництва Шулявського мосту зросла до 1,05 мільярда гривень через додаткові роботи на прилеглих територіях.
Також прес-служба Київради повідомляла, що міст можуть відкрити вже у грудні.
17 березня 2019 року розпочалася реконструкція Шулявського шляхопроводу.
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