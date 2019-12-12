Київрада дозволила викупити цех, який заважає добудувати Шулявський міст

Депутати Київської міської ради прийняли рішення, яке дозволить викупити цех № 5 колишнього заводу Більшовик, щоб добудувати Шулявський шляхопровід.

Про це повідомили у Київраді передає НВ.

Після викупу корпус знесуть, а на його місці збудуть з'їзди з проспекту Перемоги на вулицю Вадима Гетьмана та з вулиці Олександра Довженка на проспект Перемоги.

Викупну ціну об'єкта назвуть після проведення експертного оцінювання з урахуванням вартості будівлі, обладнання та втраченої вигоди. Власник матиме право прийняти її чи оскаржити.

"Мова про викуп цеху № 5 колишнього заводу Більшовик триває щонайменше з 2012 року. І зараз, коли будівництво Шулявського шляхопроводу виходить на фінішну пряму і починається спорудження лівоповоротних і правоповоротних з'їздів, це питання потрібно вирішувати остаточно", — заявив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.



Нагадуємо:



10 жовтня Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що вартість будівництва Шулявського мосту зросла до 1,05 мільярда гривень через додаткові роботи на прилеглих територіях.

Також прес-служба Київради повідомляла, що міст можуть відкрити вже у грудні.

17 березня 2019 року розпочалася реконструкція Шулявського шляхопроводу.