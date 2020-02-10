"Метро на Троєщину" необхідно будувати не в напрямку Троєщини – КМДА

Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену доцільно почати будувати, з’єднавши станції метро "Вокзальна", "Лук’янівська" і "Тараса Шевченка".

Про це заявив перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв’ю ЕП.

"Спочатку розглядався варіант будівництва першої черги нової гілки метрополітену від станції метро "Тараса Шевченка" по відкритій частині до Русанівських садів. Однак наразі станція "Тараса Шевченка" завантажена відсотків на 97. Додати туди пасажиропотік з усієї Воскресенки і Троєщини неможливо", – заявив Поворозник.

За його словами, будівництво "метро на Троєщину" потрібно починати із станції метро "Вокзальна".

"Спершу треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка". Після того вже не буде різниці, у який бік тягнути метро — Жулян чи Троєщини", – повідомив перший заступник Віталія Кличка.

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Також Поворозник розповів про готовність метро на Виноградар, зростання вартості реконструкції Шулявського шляхопроводу та можливість запуску трамтрейну.

Детальніше читайте в інтерв’ю: Перший заступник Кличка: Про Шулявку, метро на Виноградар та Подільський міст

Олександр Колесніченко, ЕП