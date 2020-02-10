Заступник Кличка про трамтрейн на Троєщину: Є інвестори, важлива позиція УЗ

Київська влада, в перспективі, може запустити трамвайно-залізничну рейкову систему до жилмасиву Троєщина, але потрібна згода "Укрзалізниці" та зацікавлених інвесторів.

Про це повідомив перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв’ю для ЕП.

"Ми будемо домовлятися з новим керівництвом "Укрзалізниці" в частині використання колій залізниці на території Києва. При господарському підході можна вирішити дуже багато транспортних проблем у місті.

Можна вирішити питання маятникової міграції, замкнувши із залізницею гілки трамвая, які їздять по Києву, зробити багато цікавих маршрутів, які перевозитимуть близько 60% пасажиропотоку Києва", - повідомляє Поворозник.

За словами Поворозника, практично до всіх міст-супутників столиці підведена залізниця: до Борисполя, Броварів, Ірпеня, Вишгорода, тобто залізниця могла би вирішити проблему заторів на в'їзді в місто, але дуже важлива позиція власників колії - Укрзалізниці.

"Це абсолютно самоокупний проєкт. Є інвестори, які готові його профінансувати. Нам потрібна тільки згода всіх учасників.

Я не готовий говорити про вітчизняних інвесторів, але ЄБРР і Світовий банк нормально дивляться на цей проєкт.

...При графіку руху кожні 15-30 хв трамвай з Ворзеля, Немішаєва через Київ у Бровари буде затребуваним", - заявляє заступник міського голови.

Також Поворозник прокоментував можливе будівництво метро на жилмасив Троєщина.

"Спочатку розглядався варіант будівництва першої черги нової гілки метрополітену від станції метро "Тараса Шевченка" по відкритій частині до Русанівських садів.

Однак наразі станція "Тараса Шевченка" завантажена відсотків на 97. Додати туди пасажиропотік з усієї Воскресенки і Троєщини неможливо.

Будівництво "метро на Троєщину" потрібно починати із станції метро "Вокзальна". Спершу треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка".

Після того вже не буде різниці, у який бік тягнути метро — Жулян чи Троєщини", - підкреслює заступник Кличка.



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Нагадуємо:

Ідея трамтрейну ґрунтується на проєктах департаменту транспортної інфраструктури КМДА у 2014-2016 роках.

Замість зведення класичного метрополітену пропонують побудувати — особливу рейкову систему з підвищеними експлуатаційними характеристиками завдяки можливості одночасної експлуатації трамвайної та залізничної інфраструктур.

Економічна правда