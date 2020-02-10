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Вартість реконструкції Шулявського мосту знову зросте

Понеділок, 10 лютого 2020, 10:00
 

В експертизу передано проєкт коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу, згідно з яким підвищиться загальна вартість будівельних робіт.

Про це розповів перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

За даними Економічної правди, загальна вартість мосту може зрости до 1,726 млрд грн. Поворозник не підтвердив, але і не спростував цю цифру.

"Новий проєкт коригування кошторису знаходиться в "Укрдержбудекспертизі". Нова вартість буде більшою за 1,05 млрд грн, але наразі невідома точна сума. Вийде проєкт експертизи – будемо бачити", – заявив Поворозник.

Тендер на реконструкцію шляхопроводу виграла компанія "Північно-український будівельний альянс", запропонувавши 598,5 млн грн. Внаслідок укладення додаткових угод вартість реконструкції зросла до 814,5 млн.

Віталій Кличко 7 жовтня 2019 року своїм розпорядженням перезатвердив проект реконструкції і збільшив кошторисну вартість робіт до 1,05 млрд грн.

За словами Поворозника, станом на 1 січня 2020 року загальні витрати на реконструкцію розв'язки сягнули 856 млн грн. Відкрита у грудні естакада для проїзду автомобілів між вулицями Гетьмана та Довженка — це незавершена перша черга реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Перший заступник Кличка: Про Шулявку, метро на Виноградар та Подільський міст

Олександр Колесніченко, ЕП

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