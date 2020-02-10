Всі розділи
Укр / Рус

Перший заступник Кличка про готовність метро на Виноградар: 20% у кращому випадку

Понеділок, 10 лютого 2020, 14:32
 

Роботи з будівництва метро на Виноградар йдуть за графіком - зараз його готовність оцінюється у 20%, об'єкт обіцяють здати до кінця 2021 року.

Про це ЕП розповів перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник.

У грудні 2019 року збори акціонерів компанії "Київметробуд", яка продовжує Сирецько-Печерську гілку метрополітену до житлового масиву Виноградар, призначили нову наглядову раду та оновили керівництво. Друга сторона ці зміни не визнала і заявила про рейдерське захоплення. Під загрозою опинилося будівництво нових станцій метро.

Коментуючи ситуацію з "Київметробудом", перший заступник Кличка заявив, що це "винятково внутрішні корпоративні війни".

"Місто поки що не страждає від цих конфліктів. Відверто скажу: ми співпрацюємо з правоохоронцями в цьому напрямку. Ми сподіваємося, що конфлікт завершиться в судовому порядку.

Позиція КМДА абсолютно синхронна з позицією Генпрокуратури та Мін'юсту. Як можна бути несинхронними в цій ситуації? Правда у внутрішньому корпоративному конфлікті може бути десь посередині, але закон один", - сказав Поворозник.

 
Січень 2020. Роботи біля ЖК "Варшавський Мікрорайон" та ЖК "Крістер град" на вулиці Межова. 
METROVINOGRADAR.ORG.UA

"Метро будується за державні кошти. У правоохоронних та контрольних органів є всі підстави перевіряти ефективність їх використання. Якщо всередині компанії є "розборки", а вони є, ми туди не можемо лізти. Але ми можемо вимагати звітувати і про використання коштів, і про ефективність їх використання", - додав він.

 
Перша черга продовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену передбачає будівництво двох станцій – "Мостицька" та "проспект Правди"
ФОТО ОЛЕГА ТОЦЬКОГО

За його словами, за 2019 рік освоєно майже 1 млрд грн.

Поворозник підкреслив, що наразі готовність об'єкта - "20% у кращому випадку, враховуючи земляні роботи".

"До кінця 2021 року об'єкт здамо. До кінця березня 2020 року, згідно з графіками, піде прохідницький щит в бік Сирця. Це буде важливим етапом у будівництві.

Зараз ідуть навіть не підготовчі, а земляні роботи. Причому вони йдуть одразу на трьох чи чотирьох майданчиках. Будівництво ведеться відкритим способом", - розповів він.

Читайте детальніше: Перший заступник Кличка: Про Шулявку, метро на Виноградар та Подільський міст

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

метрополітен КМДА

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Будівництво метро на Виноградар: "Київметробуд" запустив спеціальний сайт 4 лютого 2020, 11:29
Чому запуск 4G в метро Києва під загрозою зриву 4 лютого 2020, 08:40
У київському метро нагадали, скільки ще діятиме жетон 29 січня 2020, 15:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!