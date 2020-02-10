Перший заступник Кличка про готовність метро на Виноградар: 20% у кращому випадку

Роботи з будівництва метро на Виноградар йдуть за графіком - зараз його готовність оцінюється у 20%, об'єкт обіцяють здати до кінця 2021 року.

Про це ЕП розповів перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник.

У грудні 2019 року збори акціонерів компанії "Київметробуд", яка продовжує Сирецько-Печерську гілку метрополітену до житлового масиву Виноградар, призначили нову наглядову раду та оновили керівництво. Друга сторона ці зміни не визнала і заявила про рейдерське захоплення. Під загрозою опинилося будівництво нових станцій метро.

Коментуючи ситуацію з "Київметробудом", перший заступник Кличка заявив, що це "винятково внутрішні корпоративні війни".

"Місто поки що не страждає від цих конфліктів. Відверто скажу: ми співпрацюємо з правоохоронцями в цьому напрямку. Ми сподіваємося, що конфлікт завершиться в судовому порядку.

Позиція КМДА абсолютно синхронна з позицією Генпрокуратури та Мін'юсту. Як можна бути несинхронними в цій ситуації? Правда у внутрішньому корпоративному конфлікті може бути десь посередині, але закон один", - сказав Поворозник.

Січень 2020. Роботи біля ЖК "Варшавський Мікрорайон" та ЖК "Крістер град" на вулиці Межова. METROVINOGRADAR.ORG.UA

"Метро будується за державні кошти. У правоохоронних та контрольних органів є всі підстави перевіряти ефективність їх використання. Якщо всередині компанії є "розборки", а вони є, ми туди не можемо лізти. Але ми можемо вимагати звітувати і про використання коштів, і про ефективність їх використання", - додав він.

Перша черга продовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену передбачає будівництво двох станцій – "Мостицька" та "проспект Правди" ФОТО ОЛЕГА ТОЦЬКОГО

За його словами, за 2019 рік освоєно майже 1 млрд грн.

Поворозник підкреслив, що наразі готовність об'єкта - "20% у кращому випадку, враховуючи земляні роботи".

"До кінця 2021 року об'єкт здамо. До кінця березня 2020 року, згідно з графіками, піде прохідницький щит в бік Сирця. Це буде важливим етапом у будівництві.

Зараз ідуть навіть не підготовчі, а земляні роботи. Причому вони йдуть одразу на трьох чи чотирьох майданчиках. Будівництво ведеться відкритим способом", - розповів він.

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Економічна правда