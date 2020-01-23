Мін'юст в реєстрі повторно поновив на посаді гендиректора "Київметробуд"

Міністерство юстиції повторно відновило в реєстрі Василя Кобіля на посаді генерального директора ПАТ "Київметробуд", яке виступає генпідрядником по продовженню Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену.

Про це написав міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

"Виявляється, ще є люди, які не чули про # конце_епохі_рейдерства. Даремно. "Київметробуд" повернули під контроль власників. Нотаріус відключений від реєстрів", - написав він.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 23 січня гендиректором "Київметробуду" числиться Василь Кобіль, тоді як вранці 22 січня був вказаний Костянтин Салій.

Нагадуємо:

Акціонери ПАТ "Київметробуд" 17 грудня 2019 року вирішили достроково припинити повноваження наглядової ради компанії і обрати його новий склад. В результаті нової наглядової ради звільнив Василя кобилу і призначив на його місце нового гендиректора - Олександра Метелиці.

Незабаром Міністерство юстиції відновило Василя Кобіля на посаді генерального директора ПАТ "Київметробуд".

У свою чергу керуючий партнер юридичної фірми "Ільяшев та партнери" Михайло Ільяшев повідомив про поширення "низки міфів" про захоплення підприємства та припустив, що "проблему інспірував колишній керівник".

Він також прокоментував заяву Міністерства юстиції про поновлення на посаді директора ПАТ "Київметробуд" і внесення відповідних коригувань до держреєстру.

"Міністр нічого не анулював, ніяких рішень наглядової ради він не відміняв і не міг скасувати, оскільки це поза компетенцією Мін'юсту. Швидше за все, мова про висновки, які зробила комісія при Мін'юсті, що нотаріус, який вносив зміни до реєстру, допустив технічну помилку.

В даний час ці документи будуть подані нотаріусу, щоб знову були внесені відповідні зміни", - пояснив Ільяшев, підкресливши, що заяву міністерства не ставить під сумнів законність рішень наглядової ради.

Як заявив раніше глава наглядової ради "Київметробуду" Олег Токарев, причина зміни керівництва підприємства - незадовільні темпи будівництва метро в бік житлового масиву Виноградар, через що терміни запуску метро відкладаються на рік."Сума тендеру - 6 млрд грн.

В кінці року був отриманий аванс - 2,6 млрд грн. За рік, який ми прожили з генеральним директором кобилу, витрачено 1 млрд грн і виконані, але не підписані замовником, роботи на 150 млн грн. від суми контракту це всього 2,5%. Тому 17 грудня наглядова рада вирішила звільнити кобилу і призначити на посаду гендиректора Метелиці Олександра Миколайовича", - повідомив він.

Як повідомлялося з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора, слідчий суддя Печерського райсуду Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" і його підрозділів.

"Надалі Офіс генерального прокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави", - повідомила прес-служба.

Як повідомлялося, комунальне підприємство "Київський метрополітен" в 2018 році уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з "Київметробудом", який став переможцем тендеру на ProZorro.

В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається побудувати дві станції - "Мостицька" і "Проспект Правди" - і відгалуження в бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії.

Передбачалося, що роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет складе 5 млрд 993 млн грн.