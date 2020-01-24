Кличко: Будівництво метро на Виноградар триває за графіком

Будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди" – триває за графіком, станції мають відкритися у грудні 2021 року.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт на будівельному майданчику на станції "Мостицька".

"Ми знаходимося на будівельному майданчику на станції "Мостицька" на глибині 20 метрів. І ви бачите, який обсяг робіт тут виконаний. Останнім часом було чимало спекуляцій, нібито роботи застопорилися, нібито станції не відкриють у встановлені терміни.

Представник "Київметробуду" зараз запевнив, що всі роботи тривають за графіком. Місто виконує всі свої зобов’язання. І наше завдання перед киянами – до кінця 2021 року відкрити дві нових станції метро на Виноградар", – підкреслив Кличко в коментарі журналістам.

Підрядник будівництва компанія "Київметробуд" замовив усе необхідне обладнання для початку роботи тунелепрохідницького щита для будівництва тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець".

"Наразі триває технологічний процес. У середині лютого на будівельний майданчик привезуть тунелепрохідницький щит. Збір щита триватиме близько місяця. У квітні розпочнемо роботи з розробки тунелю під землею з "Мостицької" до "Сирця", – розповів заступник генерального директора ПАТ "Київметробуд" Юрій Золотарьов.

Представник "Київметробуду" запевнив, що компанія отримує фінансування від міста в повному обсязі та робить все, щоб у грудні 2021 року дві нових станції на Виноградар були відкриті.

Вартість будівництва двох станцій – близько 6 млрд грн. З них місто уже виділо 4 млрд грн.

Нагадуємо:

16 січня за клопотанням Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на банківські рахунки "Київметробуда" та його відокремлених підрозділів.

В цей же день раніше, голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" - генпідрядника проєкту - Олег Токарєв заявив, що терміни завершення будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки київського метрополітену відкладаються на рік.





