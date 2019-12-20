У "Київметробуд" заявляють про рейдерське захоплення

Керівництво ПАТ "Київметробуд" заявляє про рейдерське захоплення, працівники протестують проти зміни складу наглядової ради та правління компанії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Київметробуд" наприкінці 2019 року виграв тендер на будівництво метро в бік житлового масиву "Виноградар". Сума тендеру - 6 млрд грн. Наприкінці року було отримано аванс - 2,6 млрд грн.

За рік, який ми прожили з генеральним директором Кобілем Василем Петровичем, витрачено 1 млрд грн і виконано, але не підписано замовником, роботи на 150 млн грн.

Від суми контракту це всього 2,5%. Тому 17 грудня наглядова рада вирішила звільнити Кобілева та призначити на посаду гендиректора Метелицю Олександра Миколайовича", - повідомив голова наглядової ради "Київметробуду" Олег Токарев під час прес-конференції у п'ятницю.

При цьому він заявив про спробу рейдерського захоплення підприємства невідомими особами. "Організовано провокацію з боку так званих тітушок, які наразі перебувають на підприємстві і, по суті, заволоділи ним. Там забарикадовано паркани, вивезено комп'ютери і техніку", - розповів Токарев.

У свою чергу керуючий партнер юридичної фірми "Ільяшев та партнери" Михайло Ільяшев повідомив про поширення "низки міфів" про захоплення підприємства та припустив, що "проблему інспірував колишній керівник".

"Ми вважаємо, всю цю проблему інспірував колишній керівник, який із метою втримати своє місце поширює інформацію про нібито конфлікти між акціонерами компанії.

Так, є міноритарні акціонери, які його підтримують, проте депозитарна установа підтвердила законність зборів акціонерів і голосування", - сказав він, наголосивши, що акціонери компанії не змінилися.

Крім того, сказав Ільяшев, рішення суду, що забороняє зміну керівництва компанії, яке згадують у ЗМІ, відсутнє у вільному доступі. "Як правило, такі "таємні рішення" або не існують взагалі, крім номера справи, або стосуються інших питань", - додав він.

За словами Токарєва, на зборах акціонерів були присутні, проте не були зареєстровані міноритарні акціонери - Vantaris Ltd. і T&A Industries Ltd., які володіють відповідно 22,7% і 8,3% акцій "Київметробуду".

"Ми із Володимиром Івановичем (Петренком, екс-гендиректором і акціонером "Київметробуду" - ред) багато років володіємо 46% акцій: 23% - у мене, 23% - у нього.

Далі, 46% перебували весь час у пана Кияшка - російського бізнесмена. Не знаю, якими шляхами він їх придбав. Потім він продав 15%, які потрапили до досить правильного і логічного акціонера, який хотів, щоб "Київметробуд" працював і заробляв.

І ці 15%, і наші 46% провели збори. Усіх на збори пускали, чому не зареєструвався 31%? Вони були, я їх бачив, вони просто сиділи і все. Я не можу нікого змусити", - додав він.

Як повідомив у коментарі заступник гендиректора підприємства Кобіля Юрій Золотарець, будівельні роботи з прокладання метро тривають у повному обсязі відповідно до плану і не припинятимуться.

При цьому він також заявив про рейдерське захоплення підприємства.

"Група людей із підробленими документами провела нелегітимні збори акціонерів, взяла незаконні рішення та намагається надати своїм діям якусь легітимність.

Як ми можемо здогадуватися, насправді за цим стоїть пан Микитась", - розповів Золотарець, додавши, що офіційних документів про причетність екс-президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася він не має у своєму розпорядженні, а посилається на інформацію з Telegram-каналу "Джокер".

"На підставі цього листування ми поки що будуємо свої версії. Довести це за допомогою документів поки що у мене немає можливості, але дуже багато свідчить про те, що це дійсно так", - сказав він.

Водночас Токарев заперечує причетність Микитася до ситуації у "Київметробуді".

"У 2018 році була спроба продати Микитасю пакет акцій. Володимир Іванович Петренко йшов на пенсію і, справді, такий продаж організував, на що я подав до суду як акціонер.

У результаті Петренко усвідомив свою помилку, акції його повернулися на місце і він став акціонером", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливі зв'язки Петренка з Микитасем.