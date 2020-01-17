Метро на Виноградар: прокуратура арештувала рахунки "Киїметробуда"

16 січня за клопотанням Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на банківські рахунки "Київметробуда" та його відокремлених підрозділів.

Про це повідомляє прес-служба ОГП.

Арешт накладено через шахрайство з бюджетними коштами посадовими особами "Київметробуда" під час будівництва лінії метрополітену на житловий масив Виноградар.

В подальшому Офіс Генерального прокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

Нагадуємо:

16 січня голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" - генпідрядника проєкту - Олег Токарєв заявив, що терміни завершення будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки київського метрополітену відкладаються на рік.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен уклав договір з компанією "Київметробуд" на виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро. У рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правди" - і відгалуження в бік майбутньої станції Виноградар.

У березні 2019 року мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" в грудні 2021 року.