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Офіційний курс: гривня дешевшає у новому році

Четвер, 9 січня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 9 січня на рівні 23,83 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,49 (на 8 січня – 26,39 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 8 січня на рівні 23,67 гривні за долар.

8 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 - 24,0 гривні за долар.

8 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,84 – 23,88 гривні за долар

До цього Національний банк послабив офіційний курс гривні на 40 копійок, встановивши його на 27 грудня і до 7 січня включно на рівні 23,68 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Економічна правда

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