Гривня на закритті міжбанку ослабла
8 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 - 24,0 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,97 - 24,0 гривні;
Євро – 26,66 - 26,69 гривні;
Нагадуємо:
8 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,84 – 23,88 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 8 січня на рівні 23,67 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.
Економічна правда
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