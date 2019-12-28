Офіційний курс: гривня обвалилася перед святами
Субота, 28 грудня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 40 копійки, встановивши його на 27 грудня і до 7 січня включно на рівні 23,68 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,42 (на 27 грудня – 25,8 гривні).
Нагадуємо:
27 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,74 – 23,79 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 27 грудня на рівні 23,29 гривні за долар.
Економічна правда
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