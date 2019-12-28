Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня обвалилася перед святами

Субота, 28 грудня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 40 копійки, встановивши його на 27 грудня і до 7 січня включно на рівні 23,68 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,42 (на 27 грудня – 25,8 гривні).

Нагадуємо:

27 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,74 – 23,79 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 27 грудня на рівні 23,29 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чи загрожують економіці "збитки" НБУ від ревальвації гривні 28 грудня 2019, 08:38
НБУ за один день викупив з ринку 700 мільйонів доларів 26 грудня 2019, 19:40
Сильна гривня: нова реальність 26 грудня 2019, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!