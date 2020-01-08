Курс валют на 8 січня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
8 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,84 – 23,88 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,80 - 23,82 гривні;
Євро – 26,50 - 26,52 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,52 – 23,96 гривні. Євро купують по 26,05 гривні, продають по 26,69 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,83 - 23,92 гривні, євро - 26,31 - 26,47 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 8 січня на рівні 23,67 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.
Економічна правда
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