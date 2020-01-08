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Курс гривні змінився вперше в новому році

Середа, 8 січня 2020, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 8 січня на рівні 23,67 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,39 (на 27 грудня до 7 січня – 26,42 гривні).

Зазначимо, що курс гривні до іноземних валют на 8 січня встановлений за результатами міжбанківських торгів 3 січня.

Нагадуємо:

До цього Національний банк послабив офіційний курс гривні на 40 копійок, встановивши його на 27 грудня і до 7 січня включно на рівні 23,68 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Економічна правда

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