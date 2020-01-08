Новини 8 січня: дефіцит держбюджету, ФОПи, міжнародні резерви

Про дефіцит держбюджету. За оперативними даними Державної казначейської служби загальний дефіцит державного бюджету у 2019 році був меншим за плановий і становив 81,2 мільярда гривень (близько 2% ВВП).

Про ФОПи. Набула чинності постанова Нацбанку, яка містить пряму заборону на витрачання коштів з бізнес-рахунків ФОПів на особисті, не пов'язані з бізнесом, потреби.

Про міжнародні резерви. За підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли на 22% та станом на 1 січня 2020 року сягнули 25,3 мільярдів доларів США (в еквіваленті).

Про металургійне виробництво. За 2019 рік в Україні виробництво чавуну, сталі та металевого прокату зменшилося порівняно з 2018 роком.

Про Укрзалізницю. Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.

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