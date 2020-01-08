НБУ заборонив ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби
Набула чинності постанова Нацбанку, яка містить пряму заборону на витрачання коштів з бізнес-рахунків ФОПів на особисті, не пов'язані з бізнесом, потреби.
Постанову Нацбанк опублікував на офіційному сайті 2 січня.
До постанови про порядок відкриття та закриття банківських рахунків доданий абзац про заборону на здійснення витрат з рахунку ФОПів на власні потреби.
"За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов’язаних із власними потребами", - йдеться у постанові.
Також уточнюється, що після сплати податків, зборів та інших платежів ФОПи можуть перерахувати кошти з підприємницьких рахунків на особисті рахунки. І вже з особистого рахунку можна використовувати гроші на власні потреби.
Нагадаємо:
Ця норма вже обговорювалася в серпні 2019 року. Тоді в Нацбанку заявили, що вона носить "технічний уточнюючий характер" і фактично не містить змін для ФОП.
"Чинні вимоги Інструкції вже і так передбачають, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку/незалежну професійну діяльність має відкрити у банку окремі рахунки - для здійснення підприємницької діяльності та для власних потреб. Тож і сьогодні фізична особа-підприємець може витрачати кошти з підприємницького рахунку лише для здійснення підприємницької діяльності", - заявляли у Нацбанку.
Економічна правда
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