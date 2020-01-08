НБУ заборонив ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби

"За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов’язаних із власними потребами", - йдеться у постанові.

Також уточнюється, що після сплати податків, зборів та інших платежів ФОПи можуть перерахувати кошти з підприємницьких рахунків на особисті рахунки. І вже з особистого рахунку можна використовувати гроші на власні потреби.

Нагадаємо:

Ця норма вже обговорювалася в серпні 2019 року. Тоді в Нацбанку заявили, що вона носить "технічний уточнюючий характер" і фактично не містить змін для ФОП.