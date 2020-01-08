В Україні скоротилося металургійне виробництво

За 2019 рік в Україні виробництво чавуну, сталі та металевого прокату зменшилося порівняно з 2018 роком.

Про це повідомляється на сайті об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

"За попередніми даними ОП "Укрметалургпром", 2019 року металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 20,05 млн т (97,53% відносно 2018 року), сталі 20,82 млн т (98,69%), прокату 18,16 млн тонн (98,87%)", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

За 2018 рік в Україні було вироблено 20,56 млн т чавуну (на 5% більше, ніж у 2017 році); 21,1 млн тонн сталі (на 1% більше); 18,36 млн т металопрокату (на 3% більше).

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.

Обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%.

В цілому з початку року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,2%.

Економічна правда