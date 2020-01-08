У 2019 році міжнародні резерви зросли до семирічного максимуму – НБУ

За підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли на 22% та станом на 1 січня 2020 року сягнули 25,3 мільярдів доларів США (в еквіваленті).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд дол США в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019 року), а й сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року", - йдеться у повідомленні.

Рекордне нарощення резервів у Нацбанку пояснили збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку, яка зумовлювалася подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну.

"Нарощування міжнародних резервів відбулося в рік проведення подвійних виборів та здійснення пікових виплат за зовнішнім державним боргом, що є додатковим свідченням зміцнення макрофінансової стабільності в країні", - заявили в НБУ.

Нагадаємо:

Станом на 1 грудня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21,9 мільярдів доларів (в еквіваленті) - у листопаді вони зросли на 2,5%.

Економічна правда