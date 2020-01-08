Дефіцит держбюджету-2019 виявився менше планового – попередні дані

За оперативними даними Державної казначейської служби загальний дефіцит державного бюджету у 2019 році був меншим за плановий і становив 81,2 мільярда гривень (близько 2% ВВП).

Про це повідомляє Finclub.

Зокрема, дефіцит загального фонду Державного бюджету був в межах планового показника у 69 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень на 405 млрд грн (104% від плану), оскільки надходження від приватизації становили лише 0,5 млрд грн (3,1% від плану), повідомили в Мінфіні.

За результатами року доходи загального фонду бюджету зросли на 5,5% до 879,8 млрд грн. Доходи становили 96,9% від розпису.

За оперативними даними Державного казначейства видатки за загальним фондом державного бюджету становили 950,7 млрд грн, що на 3,2% менше за планові показники.

Раніше Мінфін повідомляв, що державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.