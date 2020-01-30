З 2,9 мільярдів доларів від "Газпрому" "Нафтогаз" продав 500 мільйонів — НБУ

У кінці 2019 року "Нафтогаз" продав 500 мільйонів доларів з 2,9 мільярда доларів, які отримав від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій на брифінгу з монетарної політики 30 січня.

"За нашими даними, Нафтогаз продав 500 мільйонів доларів з отриманих 2,9 мільярда доларів від Газпрому", - підкреслив Смолій.

Він додав, що гривню від проданої валюти "Нафтогаз" використав на поточні потреби та для того, щоб заплатити податки державі.

Нагадаємо:

15 січня 2020 року у Нафтогазі заявили, що податки з 2,9 мільярда доларів, які компанія отримала від російського Газпрому за результатами Стокгольмського арбітражу, будуть виплачені у першому кварталі 2020 року.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України майже 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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Економічна правда