Податок за 2,9 мільярда доларів від Газпрому сплатимо у першому кварталі року — Коболєв

У Нафтогазі заявили, що податки з 2,9 мільярда доларів, які компанія отримала від російського Газпрому за результатами Стокгольмського арбітражу, будуть виплачені у першому кварталі 2020 року.

Про це повідомив голова правління Нафтогаз Андрій Коболєв у Facebook.

"Група Нафтогаз залишається найбільшим джерелом доходів державного бюджету. У минулому році ми сплатили понад 120 млрд грн податків та дивідендів. При цьому у четвертому кварталі більше 15 млрд грн податків та дивідендів ми сплатили достроково.

Надходження від Нафтогазу – це близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році", - наголошує Коболєв.

За словами очільника Нафтогазу, цього року держкомпанія не отримає надходжень від транзиту, проте в першому кварталі року НАК планує розрахуватися з податками на 2,9 млрд дол Газпрому.

"У минулому році ми відокремили Оператора ГТС і, відповідно, тому у цьому - Нафтогаз вже не отримає надходжень від транзиту. Але вже у першому кварталі плануємо сплатити податки з 2,9 млрд дол., які ми отримали на виконання рішення Стокгольмського арбітражу", - резюмує Коболєв.

Нагадуємо:

Нещодавно виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що премії за отримані від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів ще не були призначені, але це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії.

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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Економічна правда