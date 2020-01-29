Мер Дніпра просить "зелених начальників" розігнати "фальшивих мітингувальників" заводу Коломойського

Мер Дніпра Борис Філатов просить владу звернути увагу на "мітингувальників" Нікопольського феросплавного заводу Ігоря Коломойського, які протестують на парковці центрального відділення Приватбанку в Дніпрі.

Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Шановні працівники" Приватбанку" і мешканцы міста, яких дістали тварі в помаранчевих жилетах, нескінченно стукають в бочки по всьому місту. Я розумію ваше обурення і зобов'язаний дати пояснення.

Тим більше, що фальшиві "мітингувальники" також стоять в акурат через будинок від міськвиконкому і теж заважають працювати", - пише мер.

Філатов пояснює, що такий "народний протест" не вимагає ніяких дозволів, його неможливо розігнати або заборонити.

"Навіть якщо мітингувальники порушують рівень шуму, знову ж їх не можна розганяти, а тільки штрафувати. З урахуванням того, скільки грошей ляльководи "протесту" вкладають в це дійство, то штрафи їм не перешкода.

Повірте, все це бродячі шапіто поліція постійно штрафує: і за шум, і за бруд, і за порушення порядку, але їм все одно. Платять то не вони.

По-третє, формальних підстав у мерії заборонити це неподобство немає. Від слова "взагалі". Тільки через суд", - пише Філатов.

Як рішення Філатов пропонує призупинити платежі Приватбанку на один день, щоб звернути увагу "зелених начальників" на незручності, які створює мітинг.

"Наприклад, я б зупинив по банку платежі. Всього на один день. Або перевів його на скорочений робочий день.

Тому, що у співробітників болять вуха.І повірте, що всі великі "зелені" начальники в цій країні, які вдають, що не помічають проблеми з Приватбанком, особисто б приїхали розганяти це неподобство.

У мене взагалі дуже багато різних ідей. Але для цього в державному Приватбанку повинен бути не такий боязкий і хитрозроблений менеджмент, який намагається воювати з колишніми власниками чужими руками", - пояснює мер.

Також Філатов "пройшовся" по колишньому власнику Приватбанку, олігарху Ігорю Коломойському, якого пов'язують з організацією мітингів в Дніпрі, і під стінами Нацбанку.

"А ляльководам, які організували цей парад виродків я хочу сказати лише одне. Вас до цього і так в місті не сильно любили. А зараз ненавидять", - резюмує міський голова.

Нагадуємо:

У травні минулого року Нацбанк подав до Госпсуду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить Нікопольському заводу феросплавів.

Це майно було передано в заставу як забезпечення зобов’язань Приватбанку за кредитом рефінансування.

У серпні Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.

Але 20 вересня працівники Нікопольского заводу феросплавів організували пікет біля будівлі головного офісу Приватбанку в Дніпрі з протестом проти мирової угоди НЗФ із Нацбанком.

У НБУ тоді заявили, що протест під головним офісом Приватбанку, який не є стороною мирової угоди, є провокацією та спробою тиску на банк.

Пізніше НЗВ уклав ще одну мирову угоду з Нацбанком.

Працівники Нікопольского феросплавного заводу 27 січня перекрили усі під'їзди до центрального офісу Приватбанку у Дніпрі.

29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.