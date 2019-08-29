Завод Коломойського пішов на мирову з НБУ

Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Згідно з мировою угодою, ініціатором якої виступив АТ Нікопольський завод феросплавів, останній зобов’язується погасити заборгованість Приватбанку за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке НБУ звертав стягнення в цьому судовому процесі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні минулого року Нацбанк подав до Госпсуду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить Нікопольському заводу феросплавів.

Це майно було передано в заставу як забезпечення зобов’язань Приватбанку за кредитом рефінансування.

У НБУ підкреслили, що вирішення судового спору з майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку через укладання мирової угоди відбулося вперше.

"На сьогодні на різних етапах судових розглядів перебуває ще більше двох сотень подібних справ щодо Приватбанку та інших банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними й досі не виконали зобов’язання за кредитами рефінансування", - заявили у Нацбанку.