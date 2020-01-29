Приватбанк виплатив 22 мільйони заводу Коломойського

29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Водночас Приватбанк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи його рішення неправомірним, а дії організаторів пікету - "черговою спробою тиску на банк".

"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету "співробітників" заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві.

Протести мають на меті заважати нормальній життєдіяльності банку та здійснювати тиск на співробітників і клієнтів Приватбанку", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додають, що учасники пікетів вдаються до цілеспрямованих дій, провокуючи конфлікти з працівниками банку, блокуючи проїзди та виїзди з офісів банку та перешкоджаючи нормальній роботі офісу.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського проти Приватбанку та стягнув з банку 21,85 млн гривень боргу за кредитом рефінансування.

Економічна правда