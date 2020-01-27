Приватбанк пожаловался в полицию на пикетчиков от завода Коломойского
Работники Нкопольского ферросплавного завода 27 января перекрыли все подъезды к центральному офису Приватбанка в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"27 января утром пикетчики незаконно и в вызывающей форме перекрыли с помощью подручных средств все подъезды к центральному офису, что делает невозможным работу инкассаторских служб, а также работу аварийных бригад и скорой помощи", - говорится в сообщении.
В банке расценивают этот инцидент как попытку давления на банк и называют пикет "нарочитой тактикой участников так называемого мирного протеста "работников" НЗФ".
В Приватбанке добавляют, что обратились к правоохранителям и городским властям Днепра с требованием обеспечить соблюдение законности и правопорядка при проведении пикетов НЗФ
В банке напомнили, что с сентября 2019 года "якобы представители" "Никопольского завода ферросплавов" проводят пикетирование зданий главного офиса Приватбанка в Днепре и Киеве, а с начала нового года расширили деятельность на несколько новых локаций крупнейших отделений банка в центральных районах Днепра.
Напомним:
В январе Приватбанк подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 22 млн грн в пользу НЗФ.
Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.
Экономическая правда
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