Приватбанк пожаловался в полицию на пикетчиков от завода Коломойского

Фото: пресс-служба Приватбанка

Работники Нкопольского ферросплавного завода 27 января перекрыли все подъезды к центральному офису Приватбанка в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"27 января утром пикетчики незаконно и в вызывающей форме перекрыли с помощью подручных средств все подъезды к центральному офису, что делает невозможным работу инкассаторских служб, а также работу аварийных бригад и скорой помощи", - говорится в сообщении.

В банке расценивают этот инцидент как попытку давления на банк и называют пикет "нарочитой тактикой участников так называемого мирного протеста "работников" НЗФ".

В Приватбанке добавляют, что обратились к правоохранителям и городским властям Днепра с требованием обеспечить соблюдение законности и правопорядка при проведении пикетов НЗФ

В банке напомнили, что с сентября 2019 года "якобы представители" "Никопольского завода ферросплавов" проводят пикетирование зданий главного офиса Приватбанка в Днепре и Киеве, а с начала нового года расширили деятельность на несколько новых локаций крупнейших отделений банка в центральных районах Днепра.

Напомним:

В январе Приватбанк подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 22 млн грн в пользу НЗФ.

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.

Экономическая правда