Завод Коломойського уклав ще одну мирову угоду з НБУ

АТ "Нікопольський завод феросплавів", який є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку, погодився виплатити частину своєї заборгованості.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що сам "Нікопольський завод феросплавів" ініціював укладання другої мирової угоди та погодився добровільно заплатити борг.

"Згідно з мировою угодою, ініціатором якої був "Нікопольський завод феросплавів", останній зобов’язується погасити заборгованість Приватбанку за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк звертав стягнення в цьому судовому процесі", - заявили в Нацбанку.

Нагадаємо:

У серпні Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.

Економічна правда