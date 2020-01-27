Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала з онлайн-казино

Національна поліція одночасно провела в приміщеннях IT-компанії, та помешканні працівників 8 обшуків у Київській області, Києві та Харкові, компанія надавала послуги зі створення та підтримки онлайн-казино, організаторам загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

У Нацполіції повідомляють, що прибуток від такої діяльності становив близько 50 тисяч доларів, штат компанії нараховував близько 50 IT-спеціалістів.

Працівники Управління протидії кіберзлочинам встановили що до такої діяльності були причетні троє киян віком від 23 до 25 років та 35-річний мешканець Харкова.

Кіберполіцейські повідомляють, що учасники злочинної групи створили громадське об’єднання, нібито для розвитку онлайн-ігор в Україні. Натомість, вони надавали послуги зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн казино.

"Так, замовник сплачуючи 15 тисяч доларів США отримував у власність онлайн-казино із його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові 100 тисяч доларів, налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що база користувачів усіх ресурсів онлайн-казино, до яких дотична компанія, налічувала близько 300 тисяч користувачів.

За результатами обшуків поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші. Всю техніку направлено на експертизу.

У відомстві не повідомили назву компанії, в якій проводився обшук. За даними AIN.UA, мова йде про компанію Zlodei: на одній з фотографій з місця подій можна побачити елемент графіті, яким прикрашений офіс Zlodei, а також лого компанії.

ain.ua

Принт на стіні співпадає з принтом на фото поліції ain.ua

Справу кваліфіковано за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом),ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Учасникам групи загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадуємо:



Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Розслідування встановило, що група осіб, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконну букмекерську діяльність., що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

20 грудня, після провалу голосування за легалізацію азартних ігор в парламенті, Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей", – додав прем'єр-міінстр Олексій Гончарук.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.

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