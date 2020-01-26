Новини вихідних: зміцнення гривні, "нова Україна", Deutsche Bahn та "Укрзалізниця"

Про що всі говорили на вихідних?

Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 27 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

Про Deutsche Bahn та "Укрзалізницю". Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що консультанти від найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn надаватимуть свої послуги для "Укрзалізниці" менеджменту або будуть залучені до управління компанією на певному етапі.

Про "нову Україну". Президент Володимир Зеленський заявив, що має амбіцію після завершення своєї каденції "передати ключики від нової України" наступному президенту.

Про Гончарука. Президент Володимир Зеленський впевнений, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук потрібен країні, але для того, щоб продемонструвати результати його роботи необхідно ще трохи часу.

Про будівництво доріг. "Укравтодор" розглядає можливість випуску єврооблігацій для залучення фінансування на будівництво доріг державного значення в 2020 році.

Про зростання кредитування. Українські банки очікують подальшого зростання кредитування і припливу депозитів, констатують незначне зниження кредитного ризику та ризику ліквідності, а також зростання процентного ризику.