Банки зберігають оптимізм щодо зростання кредитів і депозитів

Українські банки очікують подальшого зростання кредитування і припливу депозитів, констатують незначне зниження кредитного ризику та ризику ліквідності, а також зростання процентного ризику.

Про це свідчать результати опитування "Про умови банківського кредитування", проведеного Національним банком України в I кварталі 2020 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом, 84% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів, а 71% - роздрібних. Уточнюється, що великі банки очікують пожвавлення попиту на іпотечне кредитування.

При цьому всі респонденти прогнозують приплив депозитів і підприємств, і домогосподарств. Більшість опитаних банків очікують також прискорення зростання фондування від корпоративних клієнтів.

У звіті наголошується, що очікування банків щодо якості кредитного портфеля покращилися, тоді як у попередні два квартали прогнозувалося його незначне погіршення.

Згідно з опитуванням центробанку, переважно великі банки очікують, що в першому кварталі 2020 року несуттєво знизяться кредитний та операційний ризики, а процентний ризик, валютний і ризик ліквідності не зміняться.

Крім того, в першому кварталі 2020 року банки очікують пом'якшення стандартів надання позик для малого та середнього бізнесу (МСБ), гривневих кредитів і короткострокових позик, а також споживчого кредитування, свідчать результати опитування.

Водночас українські банки констатують збільшення попиту населення та бізнесу на кредити в четвертому кварталі 2019 року, переважно завдяки зниженню процентних ставок. Крім того, підвищення конкуренції за якісних позичальників між фінансовими установами вплинуло на пом'якшення стандартів кредитування фізосіб і юросіб, ідеться в документі.

За оцінкою банків, у четвертому кварталі загальний рівень ризиків несуттєво знизився за рахунок зниження кредитного ризику та ризику ліквідності, при цьому валютний та операційний ризики не змінилися, а процентний несуттєво зріс у 18% респондентів.

Опитування проводилося з 17 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року серед кредитних менеджерів 49 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 99%.