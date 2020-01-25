Зеленський про Гончарука: "Він – хороша машина"

Президент Володимир Зеленський впевнений, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук потрібен країні, але для того, щоб продемонструвати результати його роботи необхідно ще трохи часу.

Джерело: інтерв’ю Зеленського ізраїльському "9 каналу"

Пряма мова: "Як хороша машина. Він - хороша машина. Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якого ви міняєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія.

Молодий, як мені здається, дуже потрібний цій країні, цьому часу людина. І речі, які ми обговорили, нюанси, він повинен їх змінити. Він втомиться - він піде. Він не впорається - він звільнить це крісло. Це справедливо. Але ще трішечки потрібно йому часу, щоб показати результат."

Деталі: За словами президента, у Гончарука "ще є запал", оскільки на посаді він лише п’ятий місяць.

Що передувало: Вранці 17 січня стало відомо, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і поїхав до Офісу президента на консультації замість засідання Верховної Ради, де була передбачена година запитань до уряду. Замість прем’єра перед нардепами виступав глава МЗС Вадим Пристайко.

Пізніше Зеленський дав доручення правоохоронним органам за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку.

Передісторія:

15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він -"повний профан в економіці". Також на записі чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх: наприклад, що гривня зміцнюється завдяки тому, що її сильно розгойдували перед виборами.

Прес-служба Кабінету міністрів вийшла з коментарем про те, що не має інформації про справжність жодної аудіо- чи відеозапису в мережі Інтернет і спростувала інформацію щодо заяви про відставку Гончарука.

Деякі ЗМІ писали, що до зливу прослушки причетне Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців загалом.

16 січня Гончарук заявив, що ворогам не вдасться зупинити його, і навів аргументи на користь того, що він не "профан" в економіці.