"Укравтодор" може випустити єврооблігації в 2020 році

"Укравтодор" розглядає можливість випуску єврооблігацій для залучення фінансування на будівництво доріг державного значення в 2020 році.

Про це повідомив керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков в інтерв'ю ЦТС.

Зокрема, відповідаючи на питання щодо будівництва доріг він заявив, що можливий такий спосіб фінансування.

Кубраков нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за два важливих для "Укравтодору" законопроекти, та внесла зміни до бюджетного кодексу і бюджету на 2020 рік.

"Ці законопроекти дають можливість залучати на зовнішніх ринках додаткове фінансування. Ми розглядаємо різні варіанти. Один з них - випуск єврооблігацій", - сказав він.

"Ми будемо ще консультуватися з Мінфіном, коли і як нам краще це зробити. Але поки що плануємо в кінці першого півріччя", - зазначив глава "Укравтодору".

Нагадуємо:

15 січня Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.

23 січня Київська обласна державна адміністрація почала роботу над пошуком шляхів реалізації проєкту Великої кільцевої автомобільної дороги.

Також нещодавно в Укравтодорі пояснили, кому скаржитися на погані дороги.