Новини 24 січня: Deutsche Bahn, концесія порту та шахти Ахметова

Про Deutsche Bahn. Радник прем’єр-міністра Олексія Гончарука Юрій Голик повідомив, що після підписання у Давосі "Меморандуму про взаєморозуміння" між Мінінфраструктури та Deutsche Bahn сторони продовжують переговори щодо подальшої співпраці і більше інформації нададуть на початку лютого.

Про концесію порту Ольвія. Переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару, у розвиток порту упродовж 5 років інвестують 3,4 млрд гривень.

Про шахти Ахметова. Управління Держпраці у Дніпропетровській області не проводило перевірку одного із приміщень цеху "Дніпровського коксохімічного заводу", у якому пізніше стався вибух, внаслідок чого постраждали п'ятеро співробітників.

Про кредити для бізнесу. Кабінет міністрів схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

Про борги перед Нафтогазом. У "Нафтогазі" заявили про можливий зрив опалювального сезону у 30 містах України через борги за газ 37 виробників тепла.



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